Украина

В связи с тем, что внедрение накопительной пенсионной системы, на которое рассчитывали многие пенсионеры, откладывается на неопределенный срок, перед украинцами снова возникает вопрос о том, как собрать средства на более-менее безбедную старость.

В связи с этим издание «Обозреватель» решило опросить ряд экспертов, чтобы выяснить лучшие, с их точки зрения, способы сохранения денежных средств на период, который последует за выходом человека напенсию.

При этом все аналитики, отмечает издание, сходятся во мнении о том, что копить наличку «под матрасом» нельзя. Во-первых, деньги съест инфляция. Даже если ежемесячно покупать доллары, то через 30 лет далеко не факт, что за них удастся безбедно жить около 17 лет. Любая валюта, даже американская, имеет свойство терять свою стоимость.

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Деньги должны работать. Самой надежной и консервативной инвестицией считается открытие банковского вклада. С его помощью можно не только сохранить деньги, но и накопить их. Но и тут есть свои «но». При закрытии банка вкладчик имеет право только на 200 тыс. грн, остальные сбережения просто сгорают. То есть если за 20 лет накопить в банке 2 млн грн, после неожиданного закрытия вернут всего лишь 10% - 200 тыс. Поэтому лучше открывать счета в разных банках таким образом, чтобы максимальная сумма вклада не превышала 200 тысяч. Чтобы диверсифицировать (разделить) риски, также можно открыть и валютный счет. В среднем украинец может откладывать до 30% своего дохода, объяснил финансовый консультант Алексей Половинкин.

Если заработная плата стабильно находится на уровне $ 500, то за 20 лет можно накопить $ 36 тысяч. На безбедную старость этой суммы может не хватить, но и голодать не придется. Если же украинцу со средней зарплатой в Киеве начать копить в 25 лет, то к 60 годам можно собрать около $ 63 тыс. Стоит учитывать, что расчеты — ориентировочные и не учитывают проценты по банковским вкладам.

В то же время эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко считает, что в Украине банковский вклад — скорее способ краткосрочной инвестиции. А вот откладывать деньги на старость нужно с помощью пенсионных фондов — их деятельность тщательно контролируется законом, и они не могут закрыться и исчезнуть вместе с накоплениями.

В свою очередь, эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк уверен, что лучшая инвестиция — покупка однокомнатной квартиры в Киеве недалеко от метро. Такую недвижимость всегда можно продать или сдать в аренду. На данный момент «однушку» в столице можно сдать в аренду за 6−7 тыс. грн. Если у пенсионера есть вторая квартира, то такая «прибавка» к пенсии может стать даже более ощутимой, чем процент по небольшому банковскому вкладу. И если со сбережениями в фондах или банках есть риски, то квартира никуда не денется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин готовит ряд неприятных сюрпризов для пенсионеров; один из них — замедление роста выплат.

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