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«Сваты» станут украинскими: Зеленский запрещает показ сериала в РФ
Осенью 2019 года в России должен был стартовать показ одиозного сериала «Сваты», который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства стран. Но один из создателей сериала, президент Украины Владимир Зеленский решил запретить его показ на территории страны-оккупанта. Об этом пишут Яндекс-новости.
Ресурс напоминает, что в 2015 году в связи с агрессией России против Украины съемки были заморожены. В середине 2017 года вновь стартовали съемки 7 сезона «Сватов», но в Украине он был запрещен к показу.
Несмотря на то, что летом 2019 года Госкино Украины вводило запрет на показ по телевидению «Сватов», Владимир Зеленский смог найти подход и «Сваты» начали показывать украинцам, начиная с 6 (крайнего) сезона.
При этом все материалы, которые были сняты режиссерами в Украине ранее создатели запретили выпускать на территории России.
Сейчас должна была выйти новая российская версия «Сватов», отснятая в Беларуси и Грузии, но ее запретили к выпуску из-за недостаточности прав у режиссерского состава сериала.
«А поскольку сериал принес удачную прибыль его продюсерам, в числе которых был и Владимир Зеленский, то „Сваты“ в ближайшее время станут украинскими», — предполагает российский ресурс.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сериал «Сваты-7» претерпевает большие изменения в актерском составе. Киевлянка Анна Кошмал отказалась от роли в сериале, поскольку ждет ребенка, поэтому на место Жени Ковалевой сначала устроили кастинг.
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