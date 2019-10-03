Стиль жизни

К чему готовиться: гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака

Если вы решили отдохнуть или поработать в субботу, 5 октября, то вам стоит получить астропрогноз.

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака.

Читайте также: Гороскоп на каждый день для всех

Овен

Сегодня придется решать чужие проблемы, исправлять ошибки, допущенные другими.

Телец

Стоит рассчитывать только на свои силы, это позволит избежать многих ошибок. Берегите здоровье.

Близнецы

Звонок дальнего родственника может нарушить все ваши планы на выходные.

Рак

Совет звезд: стоит быть осторожнее с деньгами и не торопиться с покупками.

Лев

Звезды обещают небольшие денежные поступления и удачный поход по магазинах.

Дева

Возможны выгодные сделки, удачные покупки. Вы можете очаровать кого-то, почти не прикладывая для этого усилий.

Весы

Удачными будут поездки: они порадуют вас не только новыми впечатлениями, но и приятными знакомствами.

Скорпион

Не стоит обсуждать свои планы, делиться секретами с малознакомыми людьми.

Стрелец

Возможны поломки бытовой техники, другие проблемы, для решения которых потребуются расходы.

Козерог

Возможно романтическое знакомство, которое будет иметь продолжение. Родной человек сделает подарок.

Водолей

Хороший день, чтобы разрешить спорные ситуации и обсудить с близкими свои планы на будущее.

Рыбы

Не стоит пытаться нажиться за счет других людей, особенно любящих вас и доверяющих вам.

Удачного вам дня!

Читайте также гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter