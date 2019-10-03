Трамп повысил голос на журналиста из-за вопроса о Зеленском

Мир

После скандала, который разразился в США по поводу необходимости расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, к которому якобы имеет отношение президент Дональд Трамп, глава Белого дома гневно отреагировал на вопрос журналиста о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Голос Трампа, растущий от гнева, обрушился на репортера Reuters, который спросил, что хотел Трамп, чтобы президент Зеленский сделал в расследовании связей с Украиной сына Джо Байдена, Хантера.

«Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие „фейк ньюз“, которые есть у нас в этой стране», — ответил Трамп.





President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs — Reuters Top News (@Reuters) October 2, 2019

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