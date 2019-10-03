Украина

Осенний призыв 2019: в командовании сделали важное уточнение для срочников

Украинцы, которых призовут в ВСУ во время осеннего призыва, а также служащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в Правилах призыва, которое опубликовало в Facebook Оперативное командование «Север».

«Участвовать в операции Объединенных сил могут только военнослужащие, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку, подписавшие контракт с Вооруженными Силами Украины и выразившие желание служить в одной из боевых бригад», — говорится в сообщении.

Между тем, в Командовании напоминают, что получив повестку, гражданин в любом случае должен явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения медкомиссии.

Если повестка не поступила, всем потенциальным призывникам надо явиться в военный комиссариат самостоятельно, в 10-дневный срок со дня объявления призыва — с 1 по 10 октября 2019 года.

«Явка в военкомат не означает автоматической отправки в армию. Вопрос отправки решается индивидуально по каждому призывнику, с учетом предоставленных сведений и заявок от ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины», — уточнили в Командовании.

Напомним, 1 октября началась осенняя призывная кампания. До 31 декабря 9 тысяч парней в возрасте 20−27 лет пополнят подразделения ВСУ, 4 400 отправятся в Нацгвардию, 1 000 — в Госпогранслужбу и 800 — в Госспецслужбу транспорта. Всего — 15 200 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее руководство Министерства обороны Украины опровергло сведения о готовящемся сокращении численности Вооруженных Сил. А министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал переход на контрактную армию.

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