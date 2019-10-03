Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака

Сегодня стоит не только отдохнуть, а и заняться любимыми делами.

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 6 октября для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.

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Овен

Звезды советуют внести в свой плотный график часовую прогулку возле дома. Вечером ждет сюрприз.

Телец

Не ждите хороших поступков от своего любимого человека, сегодня явно не тот день.

Близнецы

Вы можете сделать неоправданно дорогую покупку, дать деньги в долг человеку, который точно их не вернет, или совершить другой необдуманный поступок

Рак

Произойдет событие, которое несколько спутает ближайшие планы, на какое-то время выбьет из колеи, при этом подарит огромное количество позитива.

Лев

Совет звезд: не ждите от судьбы глобальных подарков, а лучше сами займитесь устройством своей личной жизни.

Дева

Сегодня вас удивит друг, сообщив потрясающую новость.

Весы

Не следует отправляться в дальнюю дорогу, если машина еще не готова к путешествию.

Скорпион

Сегодня может возникнуть довольно крупный расход. Возможно, речь о деньгах, потраченных на досуг, на подарок какому-то человеку.

Стрелец

Берегите себя от сезонных простуд и, отправившись на прогулку, одевайтесь в соответствии с погодой.

Козерог

Можете смело браться за все новое и не бояться препятствий. Самочувствие будет полностью зависеть от внутреннего настроя.

Водолей

Не рекомендуется активно флиртовать с теми людьми, которые уже состоят в отношениях.

Рыбы

Рекомендуется сосредоточиться на бытовых мелочах, постоянно вызывающих раздражение.

Удачного вам дня!

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