- 12:17 Во время постройки саркофага на ЧАЭС рухнул вертолет Ми-8: о катастрофе долго никто не знал
- 12:13 Суд отпустил предателя, сдававшего Крым России: в сети волна гнева
- 12:10 Как визуально сделать губы полнее: советы известного визажиста
- 12:05 Основатель Google женился
- 11:58 Олег Винник женится: первые подробности предстоящей свадьбы
- 11:41 Новая дипломатия: озвучен интересный прогноз о будущем отношений между Украиной и США
- 11:40 Опять дожди: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой 4 октября
- 11:33 Опасные и благоприятные дни октября: когда нужно быть начеку
- 11:27 Принц Гарри и Меган Маркл объявили войну прессе, не поставив в известность об этом принцев Уильяма и Чарльза
- 11:23 Константин Меладзе изменил Вере Брежневой с Эрикой Герцег? Все подробности нового скандала
- 11:17 Катастрофа в «Шереметьево»: командир «Суперджета» назвал причину гибели пассажиров
- 11:11 Настоящее быдло: сеть вскипела из-за видео с курильщиком в киевском метро
Новая дипломатия: озвучен интересный прогноз о будущем отношений между Украиной и США
Несмотря на разразившийся в США скандал, в котором упоминается и Украина, отношения между двумя странами будут находиться в правовом поле, без теневых схем. Президент Трамп заинтересован в прямых политических договоренностях с Украиной и долгосрочной программе сотрудничества. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев.
Он подчеркнул, что согласно Хартии, подписанной в 2008 году, Украина и Соединенные Штаты формально являются стратегическими партнерами.
И в рамках такой программы, вероятнее всего, интенсивно будет развиваться сотрудничество в реальном секторе экономики. Политолог считает, что могут смениться приоритеты — от сырьевых к крупной индустрии. Сотрудничество может начаться по линии космоса, авиации, военно-промышленного комплекса.
«Там, где Соединенные Штаты сейчас наращивают и восстанавливают производительный потенциал, им нужны будут подрядчики и потребители высоких технологий. Ну, а все, что связано с сырьевой и финансовой схемами и коррупционным взаимодействием старых политических групп, будет отбрасываться», — уточнил Ермолаев.
Вместе с тем, политолог отметил, что Украина в очередной раз показала США пример «гнилости и неэффективности этой старой глобальной системы международной политической коррупции».
По его словам, в будущем Киеву предстоит выстраивание новой дипломатии на открытой договорной базе, без теневых лоббистских коммерциализированных схем.
«Те, кто сможет сформулировать новую парадигму украинской внешней политики, наверное, будут в топе. Режим Зеленского ищет такие фигуры. На них есть запрос», — считает Ермолаев.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о перспективах сотрудничества Украины с Евросоюзом и НАТО.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...