Украина

Новая дипломатия: озвучен интересный прогноз о будущем отношений между Украиной и США

Несмотря на разразившийся в США скандал, в котором упоминается и Украина, отношения между двумя странами будут находиться в правовом поле, без теневых схем. Президент Трамп заинтересован в прямых политических договоренностях с Украиной и долгосрочной программе сотрудничества. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев.

Он подчеркнул, что согласно Хартии, подписанной в 2008 году, Украина и Соединенные Штаты формально являются стратегическими партнерами.

И в рамках такой программы, вероятнее всего, интенсивно будет развиваться сотрудничество в реальном секторе экономики. Политолог считает, что могут смениться приоритеты — от сырьевых к крупной индустрии. Сотрудничество может начаться по линии космоса, авиации, военно-промышленного комплекса.

«Там, где Соединенные Штаты сейчас наращивают и восстанавливают производительный потенциал, им нужны будут подрядчики и потребители высоких технологий. Ну, а все, что связано с сырьевой и финансовой схемами и коррупционным взаимодействием старых политических групп, будет отбрасываться», — уточнил Ермолаев.

Вместе с тем, политолог отметил, что Украина в очередной раз показала США пример «гнилости и неэффективности этой старой глобальной системы международной политической коррупции».

По его словам, в будущем Киеву предстоит выстраивание новой дипломатии на открытой договорной базе, без теневых лоббистских коммерциализированных схем.

«Те, кто сможет сформулировать новую парадигму украинской внешней политики, наверное, будут в топе. Режим Зеленского ищет такие фигуры. На них есть запрос», — считает Ермолаев.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о перспективах сотрудничества Украины с Евросоюзом и НАТО.

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