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Гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 7 октября, — день, когда стоит постараться, чтобы получить желаемый результат.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды предупреждают, что отсутствие веры в себя затруднит выполнение обязательных дел.

Телец

Хорошо будут удаваться поездки, поиски единомышленников, а также небольшие покупки.

Близнецы

Если к вам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Неудачный день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас.

Рак

Возможен внушительный перерасход из-за покупок, сделанных в спешке. Нельзя исключать, что траты появятся из-за бытовых мелочей.

Лев

Помните, что негатив, направленный на посторонних людей, бумерангом вернется обратно.

Дева

Стоит слегка изменить прическу и гардероб, либо заняться апгрейдом домашнего интерьера.

Весы

Займитесь творчеством, рутинные занятия в этот день будут даваться с трудом.

Скорпион

Возможен неприятный сюрприз, подготовленный кем-то из недоброжелателей или завистников.

Стрелец

Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.

Козерог

Звезды советуют рискнуть и купить лотерейный билет.

Водолей

У Водолеев множество дел, которые желательно выполнять при поддержке соратников.

Рыбы

Хороший день для обмена или продажи каких-то товаров. Вечером могут нагрянуть важные гости.

Удачного вам дня!

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