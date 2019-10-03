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Гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака
Понедельник, 7 октября, — день, когда стоит постараться, чтобы получить желаемый результат.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Звезды предупреждают, что отсутствие веры в себя затруднит выполнение обязательных дел.
Телец
Хорошо будут удаваться поездки, поиски единомышленников, а также небольшие покупки.
Близнецы
Если к вам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Неудачный день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас.
Рак
Возможен внушительный перерасход из-за покупок, сделанных в спешке. Нельзя исключать, что траты появятся из-за бытовых мелочей.
Лев
Помните, что негатив, направленный на посторонних людей, бумерангом вернется обратно.
Дева
Стоит слегка изменить прическу и гардероб, либо заняться апгрейдом домашнего интерьера.
Весы
Займитесь творчеством, рутинные занятия в этот день будут даваться с трудом.
Скорпион
Возможен неприятный сюрприз, подготовленный кем-то из недоброжелателей или завистников.
Стрелец
Совет звезд: не планируйте ничего конкретного, проживите день спонтанно.
Козерог
Звезды советуют рискнуть и купить лотерейный билет.
Водолей
У Водолеев множество дел, которые желательно выполнять при поддержке соратников.
Рыбы
Хороший день для обмена или продажи каких-то товаров. Вечером могут нагрянуть важные гости.
Удачного вам дня!
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!