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В России школьник зверски расправился со своей сверстницей: первые детали происшествия
В Балашихе пропала 15-летняя школьница, которую затем нашли мертвой в заброшенном здании. В последнее время по России прокатилась волна жестоких и нелепых преступлений. Сотрудники полиции РФ задержали подозреваемого — сверстника девочки. Об этом сообщает пресс-служба главка СКР по Московской области.
Старшеклассницу со смертельной травмой головы обнаружили 2 октября. Подозреваемый — подросток 15 лет, который учился со школьницей в параллельных классах.
Вечером 1 октября школьница ушла из своего дома в деревне Черное и не вернулась. На следующий день ее нашли мертвой.
По словам юноши, он решил убить знакомую из-за конфликта. Задержанный признал свою вину во время допроса. Теперь следствие обратится в суд с ходатайством о заключении подростка под стражу.
Ранее сообщалось, что в России известный детский тренер совращал школьниц.
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