ГПУ сменила прокуроров по делу Гандзюк

Украина

Генеральная прокуратура сменила группу прокуроров, которые осуществляют надзор за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовных производствах относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в указанных производствах», — говорится в сообщении.

Кроме того, обновленной группой прокуроров также пересмотрен план досудебного расследования в уголовных процессах по делу Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома, облив кислотой. Через четыре месяца Гандзюк умерла в Киевской больнице из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30−39% тела.

6 июня 2019 года суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк. Сергея Торбина приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы, Никиту Грабчука — до 6 лет, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского — до 4 лет, Виктор Горбунов получил 3 года за решеткой. Все обвиняемые признали свою вину.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом проводит международный розыск еще одного подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября под стенами Офиса президента Зеленского прошла акция, в ходе которой патриоты требовали ускорения расследований преступлений против активистов.

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