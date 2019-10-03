Рада приняла закон о концессии: что важно знать

Украина

В четверг, 3 октября, Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. За документ проголосовало 257 депутатов. Напомним, перед этим депутаты проголосовали за закон о столице Украины.

Напомним, концессия — это договор о передаче природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих государству или территориальной общине, во временное пользование другим юридическим или частным лицам.

Принятым законом предусматривается возможность урегулировать условия передачи государственного и коммунального имущества в частную собственность.

Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог и тому подобное.

«Механизм концессии позволяет государству возложить на частный сектор инвестиционные, социальные, экологические и другие обязательства на весь период концессии, при этом сохраняя в государственной собственности, как существующее так и построенное имущество. Более того, государственный бюджет будет получать долю доходов от деятельности частного инвестора в виде концессионных платежей», — цитирует «Громадське» текст записки к законопроекту.



По словам депутата Верховной Рады Роксоланы Пидласой, в Украине уже действует около 150 договоров о концессии, но они не стали успешными.

«В странах Евросоюза механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессии, позволил реализовать более 1800 проектов на сумму 365 млрд евро. «В 2013—2017 годах Турция привлекла более 88 млрд евро на разные проекты — от строительства новых аэропортов до учреждений здравоохранения», — цитирует нардепа «ЦензорНет».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал громкое заявление о концессионных проектах в портах Ольвия и Херсон.

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