«Очень опасное решение»: Данилюк назвал истинную причину своей отставки с поста секретаря СНБО

Украина

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о том, что одной из главных проблем, которая стала причиной его отставки, является ситуация с возможной отменой национализации Приватбанка. Об этом он сказал в комментарии ВВС News Украина.

«Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ… У меня есть принципиальная позиция. Я считаю, что на данный момент я не могу дальше выполнять свои функции», — указал Данилюк.

Экс-глава СНБО надеется, что его решение будет способствовать тому, что руководство страны избежит неправильных решений по Приватбанку.

Кроме того, Данилюк выступает против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами, о возможности которых недавно заявлял Игорь Коломойский.

Такой поворот событий он называет «сдачей интересов». На уточняющий вопрос, остановит ли отмена приватизации автоматически сотрудничество с МВФ, Данилюк отвечает утвердительно. По его словам, если власть проигнорирует его предостережение, «то украинцам надо волноваться».

При этом Александр Данилюк опроверг слухи о том, что может поехать работать послом Украины в США, и подтвердил, что имел непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Бывший чиновник уверен, что государство должно работать иначе, без ручного контроля, что в нем должны быть сильные институты.

На вопрос о том, влияет ли на действия господина Богдана Игорь Коломойский, Данилюк ответил, что речь идет не о персоналиях, а о системной проблеме. Но глава ОП — один из людей, которые представляют собой проблему.

Напомним, крупнейший коммерческий банк страны «Приватбанк» национализировали в конце 2016 года. Это решение поддерживали западные партнеры и МВФ. Именно Александр Данилюк был министров финансов, когда принималось решение о национализации. Бывшие владельцы банка пока пытаются добиться отмены решения о национализации в суде. Суд первой инстанции ранее уже удовлетворил иск господина Коломойского и сейчас дело находится на этапе апелляции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 сентября президент Владимир Зеленский удовлетворил заявление Александра Данилюка об отставке с должности секретаря СНБО. Господин Данилюк занимал эту должность с мая 2019 года.

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