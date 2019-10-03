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"Укрзалізниця" отреагировала на скандал, но сеть снова недовольна
Пассажир поезда 357/358 «Рахов-Киев» Маричка Криштопа пожаловалась на то, что во время во поездки с ребенком в вагоне ее одолевали клопы. Государственная компания ответила на жалобу пассажира в Facebook.
Ответ помещен с изображением котенка. В тексте говорится: «Укрзалізниця» просит прощения у пассажирки Marichka Kryshtopa за неудобства, которые она и ее семья почувствовали во время путешествия поездом Рахов-Киев. Сообщаем, что сразу по прибытию поезда в Киев вагон отправили на санитарную обработку. Сейчас проверяем другие вагоны. Также выдвинули претензию Лабораторному центр на железнодорожном транспорте, который осуществлял санитарную обработку вагона. В общем, каждый вагон проходит плановую дезинфекционную обработку ежемесячно. В случае необходимости, вагоны отцепляются и передаются на обработку внепланово. Просим пассажиров в случае возникновения неудобств во время путешествия поездом звонить в наш контактный центр".
Маричка Криштопа прокомментировала такой ответ словами: «Котик мне понравился. Больше, к сожалению, ничего. Попробуете еще раз? А то так ваши пассажиры и будут верить в то, что все решается через „извините“, и то еще надо допроситься».
Ранее сообщалось, что в «Укрзалізницю» поступали жалобы не безудержное пьянство проводников в поездах.
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