Шоу-бизнес

За новой женой приехал: в сети активно шутят про приезд Тома Круза в Киев (фото)

Приезд в Киев знаменитого голливудского актера Тома Круза, который засветился в столичном метро и встретился с президентом Владимиром Зеленским, вызвал небывалый ажиотаж в сети. Пользователи предполагают, зачем на самом деле приехал Круз в Украину и не исключают, что 57-летний холостяк может найти в Украине жену. Также шутят, что актер приехал устраиваться на вакантные государственные должности и может возглавить Госкино. Или же заменит Зеленского в «Слуге народа».

В официальном сообщении шла речь о том, что Круз приехал в Украину по приглашению президента, а также для выбора локаций для своего нового проекта.

Напомним, Том Круз — знаменитый американский актер, кинорежиссер, продюсер и сценарист, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трехкратный номинант на премию «Оскар».

Ранее в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили благодаря The Interview People, актер впервые откровенно рассказал, как ему давались немыслимые прыжки и трюки в фильмах.

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