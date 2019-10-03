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«Суд» боевиков «ДНР» приговорил бойца ВСУ к 30 годам лишения свободы
В оккупированном Донецке сотрудника украинских силовых структур приговорили к 30 годам лишения свободы. Это произошло несмотря на подписание «формулы Штайнмайера» и на анонсированный обоюдный отвод войск от линии разграничения. Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ.
Украинского военнослужащего обвиняют, в частности, в попытке захвата власти в «ДНР». Якобы он участвовал в обстрелах подконтрольного боевикам Докучаевска из минометов и стрелкового вооружения, а также собирал разведданные для совершения диверсий.
Оккупанты сообщили, что «приговор» уже вынесен, и украинский военнослужащий начал отбывать 30-летний срок.
Ранее сообщалось, что главарь «ДНР» Денис Пушилин включил себя в перечень великих людей Донбасса и торжественно презентовал посвященную этому событию книгу.
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