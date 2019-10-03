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Шоу-бизнес

MARUV может стать «Лучшим артистом» в России: певица попала в номинацию MTV

18:53 3 октября 2019 79
MARUV
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Эпатажная украинская певица MARUV, покинувшая проект «Танці з зірками», может стать «Лучшим артистом» в России. Она попала в номинацию премии MTV. Звезда сообщила об этом на своей странице в Instagram и попросила поклонников поддержать ее.

«В этом году я — номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте, и надеюсь, мы увидимся в Севилье 3 ноября», — написала артистка.

Эта информация подтверждается и на официальном сайте премии.

«MTV Europe Music Awards — главная музыкальная награда канала. Каждую осень мы выбираем главных звезд мирового масштаба и заземляем их фирменной статуэткой EMA, уже четвертый раз — в солнечной Испании», — говорится на сайте.

За российскую премию MARUV будет соревноваться с Little Big, FACE, Noize, MC, Zivert.

Подписчики MARUV в Instagram разделились на два лагеря: одни поддерживают певицу и желают ей победы, другие возмущаются, зачем ей это нужно. Напомним, MARUV не скрывает, что гастролирует в России. Недавно она выступала в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» MARUV рассказала об участии в танцевальном шоу и почему она вылетела из проекта.

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