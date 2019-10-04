Спорт

Ребров с «Ференцварошем» унижен в домашнем матче Лиги Европы (видео)

В четверг, 3 октября, в 12 группах Лиги Европы состоялись поединки второго тура. Кроме матчей с участием киевского «Динамо» и «Александрии», были сыграны еще 22 поединка. Не обошлось без сенсаций.

Группа A

«Севилья» (Испания) — АПОЕЛ (Кипр) — 1:0

«Дюделанж» (Люксембург) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:4

Положение команд: 1. «Севилья» — 6 очков; 2. «Карабах» — 3; 3. «Дюделанж» — 3; 4. АПОЭЛ — 0.

Группа B

«Лугано» (Швейцария) — «Динамо» (Украина) — 0:0

«Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1

Положение команд: 1. «Копенгаген» — 4; 2. «Динамо» — 3; 3. «Мальме» — 1; 4. «Лугано» — 1.

Группа C

«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария) — 2:2

«Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2

Положение команд: 1. «Хетафе» — 6; 2. «Базель» — 4; 3. «Трабзонспор» — 1; 4. «Краснодар» — 0.

Группа D

«Русенборг» (Норвегия) — ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — 1:4

«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия) — 2:1

Положение команд: 1. ПСВ — 6; 2. «Спортинг» — 3; 3. ЛАСК — 3; 4. «Русенборг» — 0.

Группа E

«Лацио» (Италия) — «Ренн» (Франция) — 2:1

«Селтик» (Шотландия) — «Клуж» (Румыния) — 2:0

Положение команд: 1. «Селтик» — 4; 2. ЧФР «Клуж» — 3; 3. «Лацио» — 3; 4. «Ренн» — 1.

Группа F

«Витория Гимарайнш» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия) — 0:1

«Арсенал» (Англия) — «Стандард» (Бельгия) — 4:0

Положение команд: 1. «Арсенал» — 6; 2. «Стандард» — 3; 3. «Айнтрахт» — 3; 4. «Витория Гимарайнш» — 0.

Группа G

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Порту» (Португалия) — 2:0

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:1

Положение команд: 1. «Фейеноорд» — 3; 2. «Янг Бойз» — 3; 3. «Рейнджерс» — 3; 4. «Порту» — 3.

Группа H

«Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:3

ЦСКА (Россия) — «Эспаньол» (Испания) — 0:2

Положение команд: 1. «Лудогорец» — 6, 2. «Эспаньол» — 4; 3. «Ференцварош» — 1; 4. ЦСКА — 0.

Группа I

«Сент-Этьен» (Франция) — «Вольфсбург» (Германия) — 1:1

«Александрия» (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 1:1

Положение команд: 1. «Вольфсбург» — 4; 2. «Гент» — 4; 3. «Сент-Этьен» — 1; 4. «Александрия» — 1.

Группа J

«Вольфсберг» (Австрия) — «Рома» (Италия) — 1:1

«Истанбул Башакшехир» (Турция) —"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — 1:1

Положение команд: 1. «Рома» — 4; 2. «Вольфсберг» — 4; 3. «Боруссия» Менхенгладбах — 1; 4. «Истанбул Башакшехир» — 1.

Группа K

«Бешикташ» (Турция) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 0:1

«Брага» (Португалия) — «Слован» (Словакия) — 2:2

Положение команд: 1. «Слован» — 4; 2. «Брага» — 4; 3. «Вулверхэмптон» — 3; 4. «Бешикташ» — 0.

Группа L

АЗ (Нидерланды) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:0

«Астана» (Казахстан) — «Партизан» (Сербия) — 1:2

Положение команд: 1. «Партизан» — 4, 2. «МЮ» — 4; 3. АЗ — 2; 4. «Астана» — 0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в Лиге чемпионов на последних секундах вырвал победу в Италии.

Фото ФК «Ференцварош»

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