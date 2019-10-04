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Без юбки в босоножках: Брежневой советуют «дать пинка» стилисту
Популярная певица Вера Брежнева, мужа которой якобы заподозрили в романе с Эрикой Герцег, решила показать всем свою идеальную фигуру, наглядно продемонстрировав, что мужу Константину любовница вовсе не нужно, если «под боком» имеется такая красота.
На снимке, сделанном во время рекламной фотосессии в Вероне, Брежнева одета в черное боди и в тон колготки, что лишний раз подчеркивает ее стройность.
Многие оценили красоту Брежневой, рассыпавшись в многочисленных комментариях.
«Огонь!», «Восторг!», «Вера, Вы одновременно и женственная, и сексуальная!!! Я просто тащусь», «Вера Брежнева, вы самая лучшая красавица женщина на высоте мы вас любим», «Это не фото, это искусство» — пишут восхищенные фолловеры певицы.
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В то же время традиционно в комментах присутствовала и доля хейта.
Эта группа подписчиков решила придраться к босоножкам, одетым вопреки всем правила моды на черные колготы.
«Верочка, объясни, пожалуйста, как, так чёрные колготки под босоножки, как это?», «Стилисту, дать хорошего пинка! Босоножки, совершенно не в тему», «Я что-то упустила момент, когда стало можно носить колготки с босоножками», «Босоножки — от слова босая нога. Черные колготки здесь лишние. Если нужны колготки, тогда нужны туфли» — пишут хейтеры.
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К счастью, среди поклонников певицы нашлись и ее защитники.
«Босоножки на босу ногу исключительно», «Босоножки под колготки не для вех, а только для изысканных знатоков», — указывают они.
Разрешила спор одна из пользовательниц, которая подвела черту под ненужными спорами.
«Вера, Вы так прекрасны!!! Даже в чёрных колготках под босоножки!!!», — отметила elenasekerich.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вера Брежнева не стала молчать об изменах мужа Константина Меладзе, который якобы закрутил роман с участницей «ВИА-Гры» Эрикой Герцег. Оказывает, она устала читать «сенсационные» подробности о личной жизни и решила развеять все слухи, написав гневный пост в Instagram.
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