Интервью со звездой

Ошибок было много, но я готова повторить каждую из них, даже свои татуировки, — Анджелина Джоли

«Мэддокс сам выбрал университет Йонсе в Сеуле и предмет — биохимию»

— Анджелина, на днях вы отправили своего старшего сына в колледж. Признайтесь, были слезы?

— О, да! Я плакала и плакала. А Мэддокс, он такой милый и заботливый. Он обнял меня. Крепко обнял. Не постеснялся. Вокруг было много людей. И стал меня успокаивать. «Мам, все в порядке, со мной все будет хорошо…» — повторял он. Знаете, я вдруг поняла, что в наших отношениях наступил переломный момент. Сын стал взрослым! Если раньше я заботилась о нем, волновалась, чтобы у него все было хорошо, то теперь Мэддокс проявляет заботу. Теперь его волнует, чтобы у мамы все было в порядке. И на душе сразу стало легче.

Старший сын Анджелины Мэддокс в этом году стал студентом. Фото из Instagram

— Думаю, вы гордитесь своим сыном?

— Конечно! Он сам выбрал университет. Это Йонсе в Сеуле. Сам выбрал предмет — биохимию. Признаюсь, я в этом ничего не понимаю. И горжусь тем, что Мэддокс такой самостоятельный и очень умный. Честно, меня поражает, насколько он умный. И он готов к взрослой жизни.

— Уже страдаете от синдрома опустевшего гнезда?

— Пока нет. И надеюсь, что не буду. Пятеро младших не позволят. К тому же наш дом в Камбодже всего в шести часах пути от Сеула. И прошло несколько дней… Черт! Вы разбередили мне душу. Мэддокс просил, чтобы я не приезжала к нему каждую неделю. А я чувствую, что уже готова прыгнуть в самолет. Ладно, немного потерплю. Мы с детьми все время говорим, какой классный университет выбрал их старший брат. И гордимся Мэддоксом.

У Джоли шестеро детей, трое из которых приемные

— У вас имидж очень сильной женщины. Не боитесь, что ваши признания испортят его?

— Знаете, различные события в моей жизни открыли во мне неожиданные черты характера. Я сама была очень удивлена. Да, мне пришлось бороться. Сначала это было самоутверждение в Голливуде, где все думали обо мне как о дочери известного актера (отец Анджелины — Джон Войт, знаменитый актер, сыгравший во многих выдающихся фильмах, в том числе в «Полуночном ковбое», «Возвращении домой» и «Освобождении». — Ред.). Потом проблемы личного характера. Затем дети. Шестеро детей — это серьезно. И я не могу назвать себя идеальной хозяйкой, а свой дом — образцовым. Но не так давно я вдруг поняла, что глубоко внутри во мне таится мягкость и ранимость. И эти качества все сильнее и все чаще проявляют себя, как бы я ни старалась подавить их. И мне неожиданно захотелось позволить самой себе быть мягкой. Но я боялась, что это причинит вред не только мне, но и детям. Мне не хватало поддержки. Мэддокс дал мне ее.

Дети — это неиссякаемый источник энергии и любви.

Вы бы знали, какой настоящей леди я чувствую себя в День матери. Дети готовят для меня завтрак и приносят в спальню. И обязательно с цветами! Когда дети маленькие, ты живешь исключительно материнскими инстинктами. Полностью забываешь о себе. Когда они становятся подростками, вспоминаешь, какой была ты в этом возрасте. Сравниваешь. И когда они отправляются веселиться в какой-нибудь клуб, вдруг думаешь: «А почему я не могу сходить тоже?» Это забавный момент, честно. Словно возвращается молодость, желание развеяться. Ты снова открываешь в себе то, что на протяжении нескольких лет было спрятано под толстым слоем материнских забот.

В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились, но уже через два года актриса подала на развод. Фото Getty Images

— Значит, вы не жалеете о прошлом? Нет желания изменить что-то в нем?

— Я не отношусь к тем людям, которые хотели бы изменить прошлое и сетуют о допущенных ошибках. Любой человек является результатом правильных и ошибочных решений, принятых им прежде. Я не исключение. Ошибок было много. Но они сформировали меня такой, какая я есть. И я готова повторить каждую из них. Даже свои татуировки (смеется). Так что никаких сожалений. К тому же это очень важно для детей. Родители всегда служат для них примером. Нытье — плохой пример. Признание себя неудачником — еще хуже.

«В каждой женщине есть что-то от колдуньи»

— Строго воспитываете ваших детей?

— Боюсь, это еще одна из моих ошибок, потому что позволяю им слишком много вольностей. Но, с другой стороны, давая им свободу, я всякий раз напоминаю, что каждую возможность нужно использовать максимально.

Свобода дается человеку прежде всего для того, чтобы помогать другим. Мы все лишь маленькие частички в огромном мире. И только взаимопомощь позволяет нам выжить… Так, хватит, обычно в такие моменты дети меня останавливают и говорят: «Мам! Спустись на землю. Ты же не на съемочной площадке!»

— В октябре в прокат выходит вторая часть «Малефисенты» (в Украине фильм будет идти под названием «Колдунья: Повелительница тьмы». — Ред.). Первый фильм стал самым успешным в коммерческом плане в вашей карьере. Если не ошибаюсь, он собрал в прокате почти 760 миллионов долларов. Это было пять лет назад. Что стало главной причиной вашего согласия на съемки в продолжении?

— Во-первых, мне нравится эта роль. В каждой женщине есть что-то от колдуньи. Во-вторых, мы, актеры, очень сдружились, когда снимались в первой части. И я соскучилась. Было здорово увидеть всех снова. Эль Фэннинг, которая играет Аврору, была в 2014 году подростком, а сейчас ей уже 21 год. Она повзрослела. Мои дочери очень ее любят. У Сэма Райли в январе 2014 года родился ребенок. Он тогда мчался домой после каждой съемки, а теперь приводит на площадку своего сына. Ощущение семьи присутствовало постоянно. Мне это нравится.

Джоли не раздумывая согласилась на съемки во второй части «Малефисенты»

— Но появились и новые члены этой семьи. Например, Мишель Пфайффер. Кстати, она сказала, что ей понравилось сниматься в «Малефисенте», потому что между вами возникли чудесные отношения. Это так?

— Мишель — удивительная женщина и прекрасная актриса. Я обожаю ее. Мы стали очень близки и часто проводили время вместе после съемок. И моим детям она понравилась.

— Вам приходилось накладывать очень сложный грим для этой роли. Не раздражало?

— Это часть нашей профессии, — продолжает Анджелина. — Кстати, с гримом связан один забавный эпизод. Это было почти шесть лет назад, когда мы снимали первую часть «Малефисенты». Я решила подшутить над моими детьми. И появилась дома в полном гриме и наряде своей героини. Думала, это будет весело. Но одно из моих чад испугалось не на шутку. Я не буду говорить, кто это был. Остальные посмотрели на меня с укором. Они не стали смеяться. А я быстро сняла свой головной убор с рогами и запричитала: «Это я — ваша мама! Все в порядке, это мамочка». После этого случая задумалась над тем, почему Малефисента такая страшная? Думаю, я поняла. Она — женщина. У детей она подсознательно ассоциируется с матерью. И это их очень пугает. Поставьте себя на место ребенка, когда вдруг он видит, как мама превращается в колдунью, демона.

— Больше вы подобные розыгрыши не практикуете?

— Нет. Пранкер из меня не получился. Зато дети после того случая подначивают меня постоянно. Это происходит всякий раз, когда я пытаюсь быть с ними строгой. Начинаю им что-то объяснять или требовать от них выполнения не очень приятных поручений, и тут кто-то из них обязательно делает испуганный вид и произносит: «Мама, скажи этой страшной ведьме, чтобы она не говорила так с нами!»

Анджелина Джоли не только звезда, она прежде всего сильная и решительная женщина. Фото Getty Images

— «Малефисенту» сняла студия Walt Disney. У вас с ней возник еще один крупный проект. Вы стали частью так называемой Киновселенной Marvel. В ноябре 2020 года должен выйти фильм «Вечные» о супергероях. Кого из них сыграете?

— У меня фактически главная роль. Это Тена, одна из представителей расы бессмертных. Они отправляются на Землю, чтобы защитить человечество от другой расы — девиантов. Если говорить проще, то это очередная фантастическая история борьбы Добра со Злом. И я на стороне Добра (смеется). Мне нравится снова чувствовать себя сильной и решительной.

— В фильме наверняка будет много боевых сцен. Готовитесь к ним? Или вам хватит навыков, которые приобрели, когда играли Лару Крофт, миссис Смит и других известных героинь?

— Последний раз подобные роли я играла почти десять лет назад. Это были фильмы «Солт» и «Турист». Так что придется изрядно попотеть. Я уже активно тренируюсь. Должна сказать, сначала с трудом себя заставляла. Похоже, расслабилась, обленилась. Но с каждой тренировкой возвращается ощущение того, что мне это нравится. Нравится чувствовать в себе здоровую агрессию.

— А дети что об этом думают?

— Они мне помогают. Нокс сам увлекается оружием. Ему нравится холодное оружие. И мы с ним вместе отрабатываем некоторые приемы. Вивьен занимается каратэ. Когда они видят, как мама старается от них не отстать, их это очень веселит. А заодно порождает дух соревнования. Мы ходим тренироваться вместе. И это здорово.

— Вивьен не просила вас о небольшой роли в «Малефисенте», ведь она снималась в первой части?

— Да, но это ей не понравилось. Она до сих пор не может мне простить то, что я сделала ее розовой принцессой. Нам требуется время, чтобы уладить этот небольшой конфликт. К тому же, мне кажется, что Вивьен еще слишком мала для того, чтобы думать о карьере в кино (смеется).

— А другие дети не просили похлопотать за них?

— В каком смысле?

— Чтобы их сняли в «Вечных», к примеру? Дети любят комиксы, фильмы о супергероях. Они же смотрели «Мстителей» или «Человека-паука»?

— Смотрели, и им понравилось. Но никто из них не хочет сниматься. Во всяком случае, пока. Мэддокс — наглядный тому пример.

— А вы не разочаровались в своей профессии?

— Нисколько. И мне нравится снова сниматься в фильмах, которые можно смело смотреть детям, на которые можно пойти в кинотеатр всей семьей. Кстати, это одна из главных причин, почему я согласилась сотрудничать с Walt Disney.

— Из этого следует, что мы увидим вас и в продолжении «Вечных»?

— Давайте для начала снимем первую часть. А если меня позовут играть в продолжении, думаю, я соглашусь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как Анджелина Джоли и Брэдли Купер сводили детей в Диснейленд.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Lucy Allen/The Interview People)



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