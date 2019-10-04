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Доллар подорожал до 25 гривен: что будет дальше

В последние дни стоимость доллара и евро резко пошла вверх. С начала недели американская валюта подорожала на 80 копеек, а европейская — на 91 копейку. В пятницу, 4 октября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,88 грн за доллар и 27,24 грн за евро. В обменниках стоимость национальной валюты также резко упала. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,55 грн, купить — по 25,01 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,83 грн, купить — по 27,45 грн.

«Курс украинской гривни стабилен утром в пятницу и находится вблизи уровней закрытия четверга — 24,62 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок приходит в себя после активного ослабления гривни в первой половине недели. Продажа валюты Нацбанком позволила сбить спрос покупателей.

Стабилизация курса проходит на фоне новостей о том, что Министерство финансов Украины прогнозирует шанс получить транш МВФ по новой программе уже в этом году, но большой необходимости в этих средствах сейчас не видит.

В свою очередь рынок остается эмоциональным и подверженным риску девальвационного движения. Волнения по поводу имплементации «формулы Штайнмайера» и отставка Александра Данилюка могут усилить позиции покупателей. Пока же курс может стабилизироваться в границах 24,5—24,75 грн за доллар".

Впрочем, согласно другим прогнозам, национальная валюта может подешеветь более значительно.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 2,2—3,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,19 грн до 24,88 грн (+2,9%).

Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,10—24,13 грн до 24,64—24,67 грн (+2,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24—24,26 грн до 24,55—25,01 грн (+2,3%—+3,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1,1% до 1,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Доллар рос на рынке с прошлого четверга, наиболее интенсивный рост пришелся на текущей неделе на вторник и среду, когда он и достиг своего локального максимума. Уже в четверг доллар скорректировался, но в ближайшую неделю рост валюты может быть продолжен. По словам главы НБУ Якова Смолия, колебания курса гривни, наблюдающиеся в последнее время, являются закономерным процессом, учитывая политику гибкого курсообразования, проводимую Нацбанком.

На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1—25,4 грн".

Стоит отметить, что Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов США. Как сообщили в пресс-службе НБУ, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня, после чего начинался обратный тренд.

«При необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд. Усиление колебаний в начале октября вызвано снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

При режиме гибкого курсообразования колебания курса являются реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", — говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что объем международных резервов на протяжении последних месяцев колеблется в пределах 21—22 млрд долларов и является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке. В то же время интервенции по-прежнему не будут фиксировать курс на определенном уровне, и он, как и ранее, будет определяться спросом и предложением на валютном рынке.

Кроме того, во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком, председатель Национального банка Украины Яков Смолий озвучил свою позицию относительно начавшейся девальвации гривни.

«Колебания в ту или иную сторону — это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, — это нормальная ситуация как для бизнеса, так и для центрального банка, который регулирует эту политику», — заявил глава НБУ.

По словам Якова Смолия, в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до 3 млрд долларов.

Кстати, украинцы продолжают активно покупать иностранную валюту. По данным Нацбанка, покупка наличной валюты населением в сентябре составила 1,34 млрд долларов, тогда как продажа — 1,43 млрд долларов. Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила 88,78 млн долларов, тогда как в августе и июле было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на 97 и 93,67 млн долларов соответственно.

Стоить напомнить, что на днях НБУ отложил крайний срок полного перехода Украины на IBAN — международный реквизит банковского счета, с 1 ноября на 12 января 2020 года. Таким образом, уже с 13 января вся Украина должна перейти исключительно на счета в формате IBAN.

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