Доллар дорожает: как новый кризис в экономике отразится на кошельках украинцев

Деньги



В последнее время все чаще звучат прогнозы мировых финансовых институтов и международных экспертов о неизбежности новой волны глобального экономического кризиса. Во многом это связано с напряженными торговыми отношениями между США и Китаем. А сейчас назревает новая торговая война между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки. Но большинство простых украинцев в первую очередь волнует вопрос: как новый кризис может отразиться на их кошельках? Особенно если участь, что наши соотечественники, наученные горьким жизненным опытом, продолжают хранить свои сбережения в иностранной валюте, чаще всего в американских долларах. О том, почему во время кризисов доллар почти всегда растет, «ФАКТАМ» рассказал директор Инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов.

«Каждый банк в какой-то мере является и первым звеном цепи, и конечным, поскольку у него на балансе тысячи депозитов и кредитов»

«У обывателя часто возникают вопросы, почему почти все неприятности в мировой экономике приводят к росту курса американского доллара и с чем связано появление дефицита ликвидности в мире, несмотря на то, что напечатано огромное количество денег, — рассказал Александр Куликов. — Ответы на эти вопросы стоит искать в природе функционирования денежной системы в мире.

В экономике есть такое понятие, как денежная масса, которая подразделяется на денежные агрегаты. Есть денежный агрегат М1, который учитывает ликвидные ресурсы, такие как наличная валюта, средства на текущих счетах «до востребования», дорожные чеки. Агрегат М2 включает в себя М1, плюс срочные вклады и другие высоколиквидные сбережения. Агрегат М3 включает М2 и вклады крупных размеров. Также выделяют и другие денежные агрегаты, но вдаваться в подробности будет слишком сложно.

Суть этих агрегатов проще всего объяснить так: допустим, центральный банк, в США это Федеральная резервная система (ФРС), эмитирует 100 долларов первичных денег, которые оказываются у банков. Банки выдают кредит на 90 долларов. Кто-то получает эти деньги и тратит. С другой стороны, эти деньги переходят в собственность того, кто их заработал, и он кладет их на депозит — в сумме 90 долларов. Далее очередной банк выдает кредит в размере 81 доллара, и вновь процесс идет по кругу: люди или компании, получившие деньги, тратят их и эти деньги оказываются на банковском счету у очередных владельцев. И наши первичные 100 долларов в итоге могут обернуться и пять, и даже восемь раз. Если таких циклов будет, допустим, восемь, то общий объем депозитов составит 512 долларов и все они будут считаться деньгами.

Но следует учитывать, что, помимо депозитов, в экономике возникает и долг. Ведь в каждом цикле по приросту денежной массы увеличивается и общий кредит. Поэтому наши 100 долларов превратятся не только в 512 долларов депозитов, но и в 512 долларов кредитов, также 57 долларов будет лежать в резерве и еще 43 доллара будет чистым денежным остатком, ну и кредит банков перед ФРС будет равен 100 долларам. И в этом всем возникает бухгалтерия с дебетом и кредитом, которые в общей массе сводятся к равенству с балансом 612 долларов по дебету и по кредиту.

Если наш первый владелец депозита приходит в банк и хочет снять, допустим, 20 долларов со счета, то банк берет взаймы у банка, который имеет наличность и является последним в нашей цепочке. Для этого есть межбанковский рынок кредитования, займы овернайт и другие инструменты. Банковская система еще больше увеличивает так называемое «плечо» кредитования. Но, конечно же, каждый конкретный банк имеет разные активы и его депозиты не делятся на 1-й цикл, 2-й или 8-й цикл. Когда речь идет о миллионах контрагентов, каждый банк в какой-то мере является и первым звеном цепи, и конечным, поскольку у него на балансе тысячи депозитов и кредитов. Поэтому его баланс может копировать общую картину на денежном рынке, когда у него будет 43 наличных доллара и по 512 долларов депозитов и кредитов.

Но, тем не менее, если владельцы депозитов придут с требованием выдать им 120 долларов наличными из 512, то в банковской системе не хватит денег, ведь чистой наличности там — всего 43 доллара, а объем резервов — 57 долларов. Поэтому в таком случае в системе будет коллапс.

В реальном мире такого, конечно, не происходит. Ведь денежный агрегат M1 в США в августе текущего года составил 3,8 трлн долларов, а денежный агрегат M2 — почти 15 трлн долларов. И сложно себе представить, что в один день в банки придут вкладчики с требованием снять более чем 3,8 трлн долларов сразу.

«Почти любые проблемы в мировой экономике приводят к тому, что спрос на деньги вырастает»

Тем не менее спрос на деньги всегда меняется и зависит от происходящих в экономике процессов. И количество вкладчиков, запрашивающих снятие денег, меняется. В какой-то период сумма может быть 100 млрд долларов в день, а в какой-то — 300 млрд долларов. Поэтому спрос на чистый денежный остаток также меняется. Плюс к этому стоит учитывать, что мировая финансовая система не ограничивается только депозитами и кредитами в классическом понимании. Есть еще огромный рынок межбанковского кредитования, брокерская деятельность и биржи.

Почти любые проблемы в мировой экономике приводят к тому, что спрос на деньги вырастает. И не потому что люди сознательно покупают доллары. Нет, просто любая операция покупки товара — это одновременно операция по продаже денег. И наоборот: любая операция по продаже какого-то актива — это операция по покупке денег. Любой кризис приводит к продажам активов по всему миру, а это означает покупку того же доллара США. Люди продают что-либо в ожидании плохих перемен в экономике и создают спрос на деньги, ведь они увеличивают свои денежные остатки и выходят в «кэш», в наличность. А это, в свою очередь, приводит к росту требований по снятию денег с банковской системы, и в нашем вышеизложенном примере ситуация будет такова.

В обычный период люди снимают по 20 долларов с депозитов и переводят их в наличность и на текущие счета, и банки спокойно перекрывают их свободными остатками в размере 43 долларов, кредитуя друг друга. Но в кризисный период общий объем требований возрастает до 30 долларов, что создает нагрузку в банковской системе. Банки вынуждены более активно занимать свободные деньги друг у друга, что приводит к росту процентных ставок. А вместе с этим многие банки, имеющие наличность, опасаясь проблем, уменьшают кредитование и больше оставляют денег у себя в «кубышке», что еще усугубляет проблемы с ликвидностью. В результате спрос на деньги растет и увеличиваются ставки межбанковского кредитования.

Получается ситуация, при которой денег как бы много, но свободных средств не хватает, поэтому доллар начинает расти. Почему именно доллар? Потому что он вершина «пищевой цепочки» для всех денег мира, именно он является мировой резервной валютой и для большинства контрагентов в мире. Выход в «кэш» означает выход именно в наличные доллары на счету. Валюты других стран часто выступают не как деньги, а как активы, которые продают в пользу доллара.

Любой кризис приводит к росту нормы резервирования денег, то есть увеличивает количество денег под «матрасом», что сокращает объем свободно циркулирующих средств и приводит к росту их стоимости. Денег в мире много, но обязательств по ним так же много, и эти обязательства создают спрос. Поэтому почти в любой кризис доллар растет", — подытожил Александр Куликов.

Стоит отметить, что в последние дни стоимость доллара и евро в Украине резко пошла вверх.С 30 сентября по 4 октября американская валюта подорожала на 80 копеек, а европейская — на 91 копейку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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