Громкое дело: трансплантолога, задержанного с миллионом долларов, отпустили домой

Происшествия

Голосеевский районный суд Киева отправил под домашний арест врача-трансплантолога Олега К., которого накануне задержали на взятке в размере 840 тысяч долларов США.

Согласно определению суда, ограничение, которое будет действовать до 1 декабря 2019 года, распространяется только на ночное время (с 21:00 по 07:00).

«Применить меру пресечения в виде домашнего ареста. Запретив ему покидать место своего проживания по адресу указанному в решении», — гласит вердикт Фемиды, озвученный в суде 4 октября.

Напомним, полиция продолжает расследование по делу врачей-вымогателей, которые собирали дань с пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. О первых результатах проведенных обысков пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец сообщила в Facebook. По ее информации, в ходе проведения неотложных следственных действий из банковской ячейки задержанного трансплантолога и в его рабочем кабинете были найдены средства в долларах США.

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