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В Киеве у взяточника-трансплантолога изъяли миллион долларов (фото)
Полиция продолжает расследование по делу врачей-вымогателей, которые собирали дань с пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. Проведенные обыски дали сенсационные результаты. Об этом пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец сообщает в Facebook.
«На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США», — заявила Надежда Максимец.
Ранее обыски были проведены в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. По словам советника главы Минздрава Дмитрия Раимова, на рабочем месте задержали руководителя отделения трансплантации и хирургии печени.
Ранее сообщалось, что в Киеве врачи вымогали взятки у онкобольных.
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