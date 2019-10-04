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В Киеве у взяточника-трансплантолога изъяли миллион долларов (фото)

14:39 4 октября 2019 133
Содержимое банковской ячейки врача
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция продолжает расследование по делу врачей-вымогателей, которые собирали дань с пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. Проведенные обыски дали сенсационные результаты. Об этом пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец сообщает в Facebook.

«На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США», — заявила Надежда Максимец.

Ранее обыски были проведены в Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова. По словам советника главы Минздрава Дмитрия Раимова, на рабочем месте задержали руководителя отделения трансплантации и хирургии печени.

Ранее сообщалось, что в Киеве врачи вымогали взятки у онкобольных.

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