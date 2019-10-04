Украина

Вопрос о статусе Донбасса не будут выносить на референдум в Украине, чтобы не нервировать Кремль

Законопроектом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который должен быть принять в соответствии с «формулой Штайнмайера», займется Верховная Рада. Содействие ей окажет Офис президента. Об этом заявил Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, представитель фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории», — дал комментарии журналистам в кулуарах парламента Богдан Яременко.

Он считает, все, что касается статуса Донбасса, обязательно будет принято Верховной Радой.

«И наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России», — подчеркнул народный депутат.

Ранее сообщалось, что Виталий Портников завил о подготовке к «тихой капитуляции».

Фото: УНИАН

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