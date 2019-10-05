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Период «спячки»: в сети показали, как выглядит осень в Кирилловке (видео)

5:55 5 октября 2019 126
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Большинство отдыхающих привыкли видеть курортную Кирилловку шумной, веселой и многолюдной.

Летом на улицах курортного поселка жизнь бьет ключом, а на пляжах некуда упасть яблок, пишет РИА Мелитополь.

Но с наступлением осени картина существенно меняется.

Приазовский поселок словно впадает в спячку — закрываются многочисленные кафе и магазины, пустеют дороги, а на берегу моря можно увидеть лишь рыбаков.

Постепенно снижается температура воздуха и воды. Сейчас уже вряд ли кто-то рискнёт купаться при +16 градусах в море, и +20 снаружи.

Из-за порывов ветра около 8−10 метров в секунду на море образовались волны с белыми «барашками». Летним это зрелище выглядит лишь на фото — одиноких прохожих буквально сдувает.

Блогер показал, как выглядит и чем живет Крилловка в начале октября, сравнив ее пейзажи с летними.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последний день сентября, который завершил «бархатный сезон», на пляжах Кирилловки можно увидеть только лишь одиноких прохожих. Отдыхающие были тепло одеты и купаться не собирались, так как температура воды — всего 16 градусов. А на побережье были замечены только рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса и спортсмены.

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