Украина

Период «спячки»: в сети показали, как выглядит осень в Кирилловке (видео)

Большинство отдыхающих привыкли видеть курортную Кирилловку шумной, веселой и многолюдной.

Летом на улицах курортного поселка жизнь бьет ключом, а на пляжах некуда упасть яблок, пишет РИА Мелитополь.

Но с наступлением осени картина существенно меняется.

Приазовский поселок словно впадает в спячку — закрываются многочисленные кафе и магазины, пустеют дороги, а на берегу моря можно увидеть лишь рыбаков.

Постепенно снижается температура воздуха и воды. Сейчас уже вряд ли кто-то рискнёт купаться при +16 градусах в море, и +20 снаружи.

Из-за порывов ветра около 8−10 метров в секунду на море образовались волны с белыми «барашками». Летним это зрелище выглядит лишь на фото — одиноких прохожих буквально сдувает.

Блогер показал, как выглядит и чем живет Крилловка в начале октября, сравнив ее пейзажи с летними.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последний день сентября, который завершил «бархатный сезон», на пляжах Кирилловки можно увидеть только лишь одиноких прохожих. Отдыхающие были тепло одеты и купаться не собирались, так как температура воды — всего 16 градусов. А на побережье были замечены только рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса и спортсмены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter