Шоу-бизнес

Петросян проник в квартиру Степаненко и посмотрел, что у бывшей под кофтой (фото, видео)

Известный российский юморист Евгений Петросян впервые после развода смог попасть в некогда общую с экс-супругой Еленой Степаненко квартиру.

Фото и видео «проникновения на вражескую территорию» опубликовал в соцсетях адвокат юмориста Сергей Жорин.

По его словам, Степаненко «была недовольна, но ей пришлось впустить его». Адвокат сопровождал своего клиента во время его визита. Самого Жорина, кстати, Степаненко в квартиру не пустила, хотя он гордо заявил в сториз: «Приехали к бывшей».

Адвокату пришлось снимать, стоя в коридоре. Снимала все и сама Степаненко. Петросян увидел у нее телефон под кофтой. «Все светятся телефоны из-под кофты», — отметил на камеру Петросян.

Адвокат забрал документы и личные вещи из квартиры и покинул помещение.

Напомним, что Петросян уже перестал скрывать свои отношения с другой женщиной.

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