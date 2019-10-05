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Стало известно, кто может занять должность Волкера
В Вашингтоне приняли решение о назначении Майкла Костива на должность посла Соединенных Штатов в Украине, но после отставки спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, кандидатуру Костива рассматривают в качестве нового спецпредставителя. Об этом сообщают высокопоставленные источники в Вашингтоне.
В данный момент идут консультации, пишет Зеркало недели.
Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть некоторые сложности.
72-летний Майкл Костив в течение десяти лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала. Якобы в конце 1981 года он был пойман в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долл. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.
Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004—2006 гг. быть советником директора ЦРУ.
После отставки из ЦРУ Костив около двадцати лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций — Chevron, в которой в 2001—2003 гг. занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.
С 2006-го по 2011-й гг. Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам источников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.
С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса. Помимо украинского языка, Костив владеет русским, испанским, итальянским, польским.
Как писали «ФАКТЫ», Курт Волкер подал в отставку неделю назад. Это произошло после того, как была обнародована жалоба неназванного сотрудника американских спецслужб. В ней говорится о том, что Белый дом пытался закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время которого американский президент оказывал давление на украинского главу государства. В этой жалобе упоминается и о роли Волкера.
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