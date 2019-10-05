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Просил Путина ввести войска: известного закарпатского сепаратиста приговорили к 12 годам тюрьмы
Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области заочно признал виновным сторонника создания государства «Республика Подкарпатская Русь» на территории Закарпатской области Украины и координатора так называемых «Сетевого русинского движения» и «Русинского фронта» Петра Гецко и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
В начале 2014 года Гецко через социальную сеть «Livejournal» обратился от имени русинов Закарпатья к президенту России Владимиру Путину с просьбой осуществить миротворческую операцию, восстановить и признать государственность «Республики Подкарпатская Русь», сообщает Главком.
Примерно в июле 2014 года Гецко, находясь в России, вступил в тайный сговор с неизвестными лицами для разработки ряда документов, которые предусматривали привлечение так называемых «радикальных подразделений русинского движения» и сил венгерской общины, подконтрольных венгерской партии «За лучшую Венгрию» к дестабилизации ситуации в Закарпатье.
Также планировалось силовое решение вопроса предоставления Закарпатью федеративного статуса — захват основных административных зданий, коммуникаций в городах Мукачево, Ужгород, Хуст; объявление о создании Временного Правительства русинско-венгерской автономии в составе единой Украины в Мукачево; перекрытие четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов; захват аэропорта в Ужгороде; обращение к киевской власти с предложением подписать федеративное соглашение между Киевом и Мукачево о признании Закарпатья федеративным субъектом.
Гецко объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается на территории России. Срок отбывания наказания для обвиняемого будут считать с момента его задержания.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в ответ на публикацию в газете «Общества венгерской культуры Закарпатья» «Карпаталия» статьи, где часть украинской территории «отдана» Венгрии, в Управлении СБУ в Закарпатской области завели дело о посягательстве на территориальную целостность страны.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..