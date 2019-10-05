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В Национальной опере Украины установили уникальные лазерные проекторы
Национальная опера Украины пополнилась тремя современными мультимедийными проекторами. Передача новейшей японской техники стала возможной благодаря грантовой помощи правительства Японии в рамках программы поддержки культурных проектов «Кусаноне». С начала установления дипломатических отношений в 1992 году Япония уже предоставила Украине помощь на сумму более 3,1 миллиардов долларов США.
- Национальная опера Украины имеет давние творческие связи с Японией благодаря гастролям, которые всегда вызывают большой интерес у нашей публики, — сказал Посол Японии в Украине Такаши Кураи. — Желаю театру новых интересных постановок с применением суперсовременного проекционного оборудования.
Известно, что мощнейшие лазерные проекторы такого класса дают возможность создавать уникальные визуальные зрелища и используются во всем мире в современных постановках. Во время прошедшей Недели моды в Милане, в одном из музеев была представлена инсталляция AirInvention- фантастическое зрелище, освещенное лазерным проектором. Не менее впечатляющей стала и постановка на премьере седьмой серии «Игры престолов» в концертном зале имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.
Впервые в Украине уникальные проекторы были использованы во время оперы «Фауст» Шарля Гуно. Современная сценография «Фауста» объединила яркие декорации с различными световыми эффектами, усилив впечатление от музыки великого автора и блестящего исполнения труппы Национального театра.
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