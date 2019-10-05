Катастрофа Ан-12 под Львовом: появились свежие данные о состоянии потерпевших

Происшествия

Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе транспортного самолета Ан-12 под Львовом средней тяжести стабильное, с положительной динамикой. Третий раненный после операции остается в реанимации, его состояние тяжелое. Об этом говорится на официальной странице Львовского горсовета.

По словам начальника городского управления здравоохранения Владимира Зуба, все пациенты находятся под постоянным наблюдением. Двоих пострадавших Андрея Корякина и Олега Шахова вчера вечером перевели в травматологическое отделение. Им предоставляется вся необходимая помощь. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое.

«Наши врачи делают все возможное, чтобы с ними все было в порядке», — написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, транспортный самолет Ан-12, который летел из Испании в Турцию, не долетел полтора километра до взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта, где должен был приземлиться для дозаправки. В результате аварии пять человек погибли, трое были госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о проблемах в работе аэропорта Одессы. Многим авиакомпаниям пришлось менять маршруты и искать альтернативные аэропорты.

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