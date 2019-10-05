История современности

Недавно в самом старом из сохранившихся храмов Украины — в Софии Киевской (в прошлом году этому собору исполнилось 1000 лет) — отодвинули от стены старинный киот (специальный шкаф для икон), чтобы отправить в реставрационную мастерскую. Благодаря этому стал доступным для исследования участок стены, который был закрыт этим киотом. К своему удивлению, ученые обнаружили на нем граффити на чешском, польском, немецком и английском языках, а также латыни.

- Они сделаны в XVII веке, — заявил «ФАКТАМ» заместитель генерального директора по научной работе Национального заповедника «София Киевская» доктор исторических наук Вячеслав Корниенко. — Эти граффити — фрагменты молитв, а также имена людей, которые их написали. В XVII веке много наемных солдат из соседних с Речью Посполитой стран нанимались на службу к польскому кролю. По их именам можно определить, из конкретно каких регионов Германии и Чехии они родом. А вот с англичанином Робертом Виллером такой определенности нет. Вообще, найти информацию об авторах граффити крайне проблематично, поскольку не сохранилось документов о людях, служивших в Киеве польскому королю в XVII столетии. Что же касается найденных граффити, то их еще предстоит, как следует изучить.

Стена, на которой обнаружили ранее неизвестные граффити

Напомним, в Киеве в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове и благоустройства прилегающей к ней территории археологи обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter