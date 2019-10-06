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Ушла светлая под овации: в сети волна скорби из-за смерти актрисы Марины Куклиной-Май (фото, видео)
Поклонники творчества украинской актрисы Марины Куклиной-Май, которая умерла 5 октября, и ее друзья скорбят в сети и делятся воспоминаниями.
Они отмечают, что Марина была очень доброй и отзывчивой, называют ее ангелом. «Невероятной силы и самый искренний, чистый, воздушный и добрейший улетел от нас Ангел в Рай», — пишут коллеги Куклиной-Май.
«Самый светлый и талантливый человек… самая искренняя и добрая… самая талантливая. Я вспоминаю нашу прогулку в прошлом году и стихи, которые ты мне принесла… легкость и твой звонкий смех… Воплощённая любовь и тонкость. Мы так мечтали слетать в Израиль… Ты свет, который ушел в свет. Люблю. Светлого неба», — написала продюсер Ирина Вратарева.
Друзья отмечают, какой хорошей матерью и женой была актриса. Они соболезнуют ее мужу и просят держаться.
Также в сети опубликовали видео, на котором актриса играет в университете. На видео Куклина-Май с улыбкой смотрит на людей в зале, трогает их лица, гладит, а потом выходит из помещения. Этот фрагмент работы очень впечатлил пользователей сети. «Ушла светлая под овации… это поразительная параллель», — пишут они.
Напомним, что год назад в Киеве умерла известная актриса, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.