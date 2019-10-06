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Синоптик предупредила украинцев о сильных заморозках
Начало новой рабочей недели в Украине будет холодным, с заморозками и мокрым снегом. Такой прогноз в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
Синоптик отмечает, что ближайшей ночью морозно будет на всей территории Украины, кроме юга. В понедельник, 7 октября, днем в большинстве областей — + 4 + 9 градусов, в южной части и на юго-востоке + 10 + 14 градусов.
Дождь и небольшой мокрый снег возможен на западе и севере, на юге — периодически дождь.
В Киеве в ночь на понедельник ожидается 0−2 градуса мороза, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но, по словам Диденко, могут полетать и снежинки.
По данным Укргидрометцентра, ночные заморозки ожидаются 7−9 октября в северных, западных и центральных областях. Температура может опуститься 0−5 градусов мороза. 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0−6 градусов.
Кроме этого, в Киеве ночью 7−9 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0−3 градуса.
Напомним, сегодня в Карпатах выпал снег. Белый покров лежит на горнолыжных курортах Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут и другие.
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