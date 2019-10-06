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Марина Куклина-Май умерла: самые яркие роли актрисы (фото, видео)
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май, которая умерла 5 октября, осталась в памяти многих зрителей. Она была очень талантливой и, по словам коллег, «светилась добротой».
«ФАКТЫ» сделали подборку самых ярких ролей актрисы в кино.
Куклина-Май дебютировала в сериалах «По закону» (Елена Немцова) и «Возвращение Мухтара-5» (Людмила).
Позже было много эпизодических и ролей второго плана — «Солнцеворот» (Лена), «Кривое зеркало души» (Катя), «Давай поцелуемся» (Зиночка) и других.
В 2016 году она снялась в роли Марии Спиридоновой в историко-биографическом фильме «Моя бабушка Фанни Каплан».
«Моя бабушка Фанни Каплан»
В 2017 году Марина сыграла свою первую главную роль в мелодраматическом сериале «Кафе на Садовой» режиссера Кристины Сиволап.
В фильме «Кафе на Садовой»
В 2018 году у актрисы диагностировали онкологическое заболевание. Коллеги и друзья собирали деньги на ее лечение. В том же году выходит несколько сериалов с ее участием — «По законам военного времени-2», «Голос из прошлого» и другие.
«По законам военного времени-2» (2018)
Предлагаем также видео с фрагментами ролей Марины Куклиной-Май.
Напомним, что друзья и коллеги Марины Куклиной-Май оставили в сети много воспоминаний о ней.
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