День учителя 2019: короткие поздравления педагогам

Общество и люди

6 октября в Украине отмечают День учителя, а также поздравляют педагогов.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для учителей.

Спасибо за ваше терпение,

За все, чему учите нас.

Поздравляем Вас с Днем учителя.

Любим и ценим мы Вас.

***

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.

***

С Днем учителя осенним,

Полным солнца, теплоты.

Пусть наполнится вдруг сердце

Чувством счастья, доброты.

***

Детей учить дано немногим,

Но вам под силу этот путь.

Пусть вас не мучают тревоги,

Легко на сердце будет пусть.

Терпенья, духа боевого,

А в праздник — славно отдохнуть!

***

Пожелаем вам с любовью

Сил и крепкого здоровья,

Чтоб учительский запал

Ваш с годами не пропал.

***

В День учителя желаем

Мудрых лет прожить вам век,

Счастья и любви без края,

Чтоб дарить ребятам свет.

***

С Днем учителя поздравить

Разрешите вас сейчас.

Вам желаю сил, терпения

Воспитать ваш буйный класс.

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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