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День учителя 2019: короткие поздравления педагогам
6 октября в Украине отмечают День учителя, а также поздравляют педагогов.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для учителей.
Спасибо за ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем Вас с Днем учителя.
Любим и ценим мы Вас.
***
Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.
***
С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.
Пусть наполнится вдруг сердце
Чувством счастья, доброты.
***
Детей учить дано немногим,
Но вам под силу этот путь.
Пусть вас не мучают тревоги,
Легко на сердце будет пусть.
Терпенья, духа боевого,
А в праздник — славно отдохнуть!
***
Пожелаем вам с любовью
Сил и крепкого здоровья,
Чтоб учительский запал
Ваш с годами не пропал.
***
В День учителя желаем
Мудрых лет прожить вам век,
Счастья и любви без края,
Чтоб дарить ребятам свет.
***
С Днем учителя поздравить
Разрешите вас сейчас.
Вам желаю сил, терпения
Воспитать ваш буйный класс.
Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.
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