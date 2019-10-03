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Общество и люди

День учителя 2019: короткие поздравления педагогам

8:08 6 октября 2019 89
День учителя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

6 октября в Украине отмечают День учителя, а также поздравляют педагогов.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки для учителей.

День учителя

Спасибо за ваше терпение,
За все, чему учите нас.
Поздравляем Вас с Днем учителя.
Любим и ценим мы Вас.

***
Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.

День учителя

***
С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.
Пусть наполнится вдруг сердце
Чувством счастья, доброты.

День учителя

***
Детей учить дано немногим,
Но вам под силу этот путь.
Пусть вас не мучают тревоги,
Легко на сердце будет пусть.
Терпенья, духа боевого,
А в праздник — славно отдохнуть!

***
Пожелаем вам с любовью
Сил и крепкого здоровья,
Чтоб учительский запал
Ваш с годами не пропал.

День учителя

***
В День учителя желаем
Мудрых лет прожить вам век,
Счастья и любви без края,
Чтоб дарить ребятам свет.

День учителя

***
С Днем учителя поздравить
Разрешите вас сейчас.
Вам желаю сил, терпения
Воспитать ваш буйный класс.

Также смотрите подборку поздравлений с Днем учителя на украинском языке.

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