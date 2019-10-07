Шоу-бизнес

В России сообщили об исчезновении Бочкаревой

После скандала с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева исчезла вмести с детьми.

Об этом изданию СтарХит сообщили звезды телесериала «Счастливы вместе».

Соседи отметили, что артистка перестала появляться на улице и не отвечает на звонки.

«Дверь не открывает и не водит детей в школу», — добавили они.

Актриса также перестала приходить в школу-студию, которую открыла для одаренных детей. По словам охранника школы, недавно звезда приезжала в студию поздно вечером, забрала часть вещей и больше не появлялась.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором российские правоохранители задерживают актрису. Она якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Сама Бочкарева заявила, что на видео не она.

Позже полиция подтвердила, что задерживали именно Бочкареву, актриса не стала отрицать очевидное, но ее друг заявил, что из-за этого всего она слегла с параличом лица и высокой температурой.

Кстати, поклонники Бочкаревой решили, что похудела она на 60 килограммов из-за наркотиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter