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В России сообщили об исчезновении Бочкаревой
После скандала с наркотиками российская актриса Наталья Бочкарева исчезла вмести с детьми.
Об этом изданию СтарХит сообщили звезды телесериала «Счастливы вместе».
Соседи отметили, что артистка перестала появляться на улице и не отвечает на звонки.
«Дверь не открывает и не водит детей в школу», — добавили они.
Актриса также перестала приходить в школу-студию, которую открыла для одаренных детей. По словам охранника школы, недавно звезда приезжала в студию поздно вечером, забрала часть вещей и больше не появлялась.
Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором российские правоохранители задерживают актрису. Она якобы находится в состоянии наркотического опьянения. Сама Бочкарева заявила, что на видео не она.
Позже полиция подтвердила, что задерживали именно Бочкареву, актриса не стала отрицать очевидное, но ее друг заявил, что из-за этого всего она слегла с параличом лица и высокой температурой.
Кстати, поклонники Бочкаревой решили, что похудела она на 60 килограммов из-за наркотиков.
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