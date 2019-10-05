- 16:01 Катастрофа Ан-12 под Львовом: появились свежие данные о состоянии потерпевших
- 15:37 Тарифы на коммуналку не снизят: министр назвала причину
- 15:35 Одинокий детеныш гепарда подружился с собакой: милые фото и видео
- 15:12 В Киеве мать совершила суицид на глазах у сына: фото и видео с места ЧП
- 15:08 Хотел «немного заработать»: в Одессе у местного жителя изъяли метамфетамин на 1,5 млн гривен
- 15:04 Дожди, снег и заморозки: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
- 14:59 Война Меган и Гарри с прессой набирает обороты: принц подал в суд еще на два британских издания
- 14:46 В сети поняли, как Бочкарева смогла похудеть на 60 килограммов
- 14:38 В России нашли уникальный «алмаз-матрешку»
- 14:35 Путин готовится уничтожить Украину: эксперт указал на явные признаки
- 14:08 В Киеве мужчины на BMW X5 устроили стрельбу по прохожим: введен план «Перехват»
- 14:01 На Прикарпатье подростки на мотоцикле попали в смертельную аварию
В сети поняли, как Бочкарева смогла похудеть на 60 килограммов
Пользователи сети подозревают, что российская актриса Наталья Бочкарева, которая недавно попала в скандал с наркотиками, смогла похудеть на 60 кг, употребляя запрещенные вещества.
Звезда сериала «Счастливы вместе» после информации о своем параличе опубликовала фото в соцсети, подписав его словами русского философа XIX века Петра Чаадаева.
Подписчики оценили внешность актрисы и поддержали ее, посоветовав бороться с несправедливостью. Но нашлись и возмущенные поклонники. Они считают, что Бочкарева могла убить человека, находясь за рулем «под кайфом».
Кроме того, в сети считают, что 60 килограммов за год актриса сбросила не так честно, как рассказывала.
«После того как резко сбросила вес со 120 кг, когда снималась в „Счастливы вместе“, сразу спалил, что начала жрать всякое дерьмо, простыми методами так быстро не похудеть», — пишут в сети.
«А я думаю в чем секрет такой стройной фигуры, такой формы, внешности. Секрет раскрыт», — смеются комментаторы и называют Бочкареву наркоманкой.
Напомним, что сама Бочкарева отрицает свою причастность к наркотикам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...