Шоу-бизнес

В сети поняли, как Бочкарева смогла похудеть на 60 килограммов

Пользователи сети подозревают, что российская актриса Наталья Бочкарева, которая недавно попала в скандал с наркотиками, смогла похудеть на 60 кг, употребляя запрещенные вещества.

Звезда сериала «Счастливы вместе» после информации о своем параличе опубликовала фото в соцсети, подписав его словами русского философа XIX века Петра Чаадаева.

Подписчики оценили внешность актрисы и поддержали ее, посоветовав бороться с несправедливостью. Но нашлись и возмущенные поклонники. Они считают, что Бочкарева могла убить человека, находясь за рулем «под кайфом».

Кроме того, в сети считают, что 60 килограммов за год актриса сбросила не так честно, как рассказывала.

«После того как резко сбросила вес со 120 кг, когда снималась в „Счастливы вместе“, сразу спалил, что начала жрать всякое дерьмо, простыми методами так быстро не похудеть», — пишут в сети.

«А я думаю в чем секрет такой стройной фигуры, такой формы, внешности. Секрет раскрыт», — смеются комментаторы и называют Бочкареву наркоманкой.

Напомним, что сама Бочкарева отрицает свою причастность к наркотикам.

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