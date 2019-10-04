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Шоу-бизнес

Парализовало половину лица: Бочкарева слегла после скандала с наркотиками

8:37 4 октября 2019 504
Бочкарева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую ранее задержали якобы за вождение в состоянии наркотического опьянения, слегла с высокой температурой. У нее также парализовало половину лица.

Об этом изданию СтарХит рассказал друг актрисы, музыкант Андрей Ковалев.

«Мы общаемся, я поддерживаю ее во всей этой истории. Наташа болеет, слегла с температурой под 40. У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица. Надеюсь, все обойдется, и она поправится», — поделился он.

Исполнительница главной роли в ситкоме «Счастливы вместе» из-за болезни не появляется на съемках и не в состоянии даже выйти из дома.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором полиция останавливает автомобиль и предлагает женщине-водителю пройти процедуру медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и психотропных веществ в крови. Женщина отказывается. Полицейские утверждали, что на видео — 39-летняя Наталья Бочкарева.

Сама актриса отрицает, что задержали ее, говорит, что в это время была дома с детьми, но полицейские доказывают обратное. Кстати, женщина на видео также признается в хранении небольшого количества наркотика.

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