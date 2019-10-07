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Доллар после выходных подешевел: курс валют на сегодня
Курс гривни к доллару после резкого рывка вверх немного «просел». На 7 октября Национальный банк установил официальный курс на уровне 24,61 грн/доллар. Украинская валюта укрепилась на 26 копеек по сравнению с показателями на конец предыдущей рабочей недели (24,87 грн/доллар на 4 октября).
Такую же тенденцию демонстрирует курс евро, который за выходные изменился с 27,24UAH/EUR до 27,02UAH/EUR. Гривня укрепилась на 22 копейки.
Реальный обменный курс (в официальных обменниках и при сделках вне банковской системы) не сильно изменился по сравнению с прошлой неделей и не возвращается в диапазон ниже 25 грн. Доллар в обменниках при коммерческих банках пока что предлагают в среднем по 25,1 грн и выше. На «черном рынке» за американскую валюту просят по 25,15−25,20 грн/доллар.
Напомним, резкое повышение курса доллара к гривне началось с конца сентября. Курс вернулся к показателям выше 25 грн/доллар. Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты соглашаются, что валютный рынок не мог не отреагировать на новости о «формуле Штайнмайера» по Донбассу и на отставку секретаря СНБО Александра Данилюка.
А в Нацбанке посоветовали украинским компаниям не делать прогнозов относительно курса гривни к доллару и хеджировать валютные риски.
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