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Когда лучше объясняться в любви и красить волосы: лунный календарь на неделю 7—13 октября
О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня, когда лучше обновить прическу, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок. Читайте также эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака.
7 октября, 10 лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
Символ дня — фонтан. Рекомендуется начинать новые дела, все они будут буквально обречены на успех, планировать свои будущие действия, открывать бизнес. Способствовать выполнению замыслов будет прилив мощной энергии, которого следует ожидать в это время. Можно проводить деловые переговоры, объясняться в любви, совершать финансовые сделки и заниматься благотворительностью. Не стоит спорить и выяснять отношения — конфликт может оказаться затяжным, не рекомендуется также отправляться в путешествия.
Пластические операции не дадут ожидаемого результата.
Хороший результат дадут любые манипуляции в салоне красоты: можно стричь, укладывать, красить и тонировать волосы.
В зале показаны кардиотренировки с интервалами.
В доме рекомендуется проводить генеральную уборку и начинать ремонт.
В саду и на огороде можно собирать припозднившиеся фрукты и овощи — тыквы, виноград, груши, айву.
8 октября, 11 лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
Символ дня — огнедышащий дракон. Главное в это время — не результат, а процесс, поэтому рекомендуется максимально сосредоточиться на стоящих перед вами профессиональных задачах. Прилив энергии, которую вы почувствуете, нужно направить, как атом, — в мирное русло.
Могут напомнить о себе хронические заболевания. Чтобы подобного не произошло, стоит позаботиться о своем здоровье: вовремя принимать лекарства и следовать рекомендациям врача. Это также хороший день для активного отдыха.
Процедуры, направленные на регенерацию кожи, не принесут ожидаемого результата.
В зале показаны кардиотренировки разной степени интенсивности и сложности.
В парикмахерской стоит отказаться от окрашивания волос.
Благоприятный день для пересадки домашних растений.
9 октября, 12 лунный день, растущая Луна в знаке Водолея
Символ дня — чаша Грааля. В это время нужно как можно меньше общаться с окружающими — взаимное непонимание может привести к ссорам и конфликтам. Для дел — профессиональных и финансовых — лучше выбрать другое время. Рекомендуется заниматься благотворительностью — подавать милостыню, помогать нуждающимся.
Стоит отказаться от любого хирургического вмешательства. Нужно пить как можно больше воды и не употреблять жирную и тяжелую пищу.
Пластические операции пользы не принесут.
В зале показаны кардиотренировки разной степени интенсивности и сложности.
От стрижки звезды рекомендуют отказаться.
Можно срезать оставшиеся в саду цветы и заниматься выпечкой.
10 октября, 13 лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
Символ дня — колесо. В такое время часто напоминает о себе прошлое — повторяются пережитые когда-то ситуации, вызывающие состояние дежавю, как по волшебству возникают люди, которых вы давно не видели. Звезды рекомендуют избавляться от всего, что мешает вам уверенно идти вперед: привычек, отношений и даже вещей. Можно совершать небольшие и кратковременные финансовые сделки.
Чтобы не заболеть — недуг, появившийся в это время, продлится долго — нужно принять превентивные меры: пить чай с имбирем, добавив ударную дозу витамина С.
В зале стоит отказаться от упражнений на растяжение связок, также стоит отказаться от длительных прогулок и обуви на высоких каблуках.
Можно стричься, хороший результат дадут даже эксперименты с новыми моделями.
Нельзя заливать домашние растения — лучше вообще отказаться от полива. В этот день выпечка вам удастся особенно хорошо.
11 октября, 14 лунный день, растущая Луна в знаке Рыб
Символ дня — труба. Прекрасное время для новых начинаний. Если вы давно собирались воплотить в жизнь какой-то проект, поторопитесь, не стоит упускать столь благоприятные обстоятельства. Любое дело, в том числе и финансовое, обречено на успех. Недостаток этого дня — настроение, которое будет постоянно меняться: от приподнятого к унылому и обратно.
Воды лучше употреблять меньше, чем обычно, она может «оседать» в организме, провоцируя отеки на лице и теле.
В зале стоит отказаться от упражнений на растяжение связок.
Считается, что стрижка, сделанная в это время, может привести к финансовым поступлениям.
Можно пересаживать и поливать домашние растения.
12 октября, 15 лунный день, растущая Луна в знаке Овна
Символ дня — змея. Наши предки считали, что в это время активизируются силы зла: человека одолевают всевозможные соблазны, которым трудно сопротивляться. Мы также становимся очень уязвимыми — нас легко задеть и обидеть. Помните об этом, когда захотите пошутить или покритиковать кого-то из окружающих — они могут воспринять ваши слова неадекватно. Наш главный враг в это время — лень, а главный риск — попасть под чужое влияние. И тому, и другому нужно активно сопротивляться.
Повышенного внимания потребует поджелудочная железа — чтобы она не начала «бунтовать», стоит соблюдать диету: не есть ничего жирного и острого и отказаться от алкоголя.
Недопустимы пластические операции на лице.
Рекомендуется отказаться от стрижки.
В зале показаны кардиотренировки, можно подкачать мышцы бедер и ягодиц.
Запрещается заливать комнатные растения и заниматься выпечкой.
13 октября, 16 лунный день, растущая Луна в знаке Овна
Символ дня — лестница. Редкое время, когда все в мире находится в гармонии — соединяются в одно даже чувства и вещи, которые кажутся несоединимыми. Важно заботиться о состоянии умиротворения — ваше внутреннее состояние не должно входить в диссонанс с внешними энергиями. Стоит избегать негативных проявлений человеческой натуры: злобы, ненависти, зависти, бестактности, заносчивости — закон бумеранга сработает моментально. Лучше всего провести этот день в покое.
Не назначайте хирургические операции — накануне полнолуния уменьшается способность крови к свертываемости, велик риск кровотечений.
Нужно отказаться от пластических операций на лице, допустимы только процедуры по неглубокому очищению кожи — маски, пилинги.
Хороший результат дадут кардиотренировки.
День неблагоприятен для любых манипуляций и процедур, связанных с волосами.
Можно удобрять комнатные цветы.
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