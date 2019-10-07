Общество и люди

День юриста 2019: шуточные поздравления и прикольные картинки

8 октября отмечается День юриста Украины. И в этот день стоит поздравить всех юристов.

А «ФАКТЫ» предлагают сделать это с юмором, оправив юристу картинку или открытку из нашей подборки.



Поздравляю с Днем юриста

И желаю сделок чистых!

Пусть стремятся ввысь доходы,

Не завися от погоды.

Пусть успехи ежедневно

Поднимают настроение,

И в работе целый год

Просто сказочно везет!



***

Поздравляю с Днем юриста!

Пусть живется с сердцем чистым,

Пусть рабочие моменты

Чаще дарят дивиденды.

Пусть и в личном повезет,

В сердце пусть любовь течет,

Жизнь пусть сделает богаче —

По закону, не иначе!



***

Я желаю в день юриста

Богатеть предельно быстро,

Всех преступников поймать,

Невиновных оправдать.

На зубок все знать законы,

Ездить в «Бэнтли» золоченном,

Денег полный кошелек

И везения мешок!

***

Юристы, с праздником! Ура!

Хоть на день сдвиньте все дела.

Не все в бумагах вам копаться,

Когда-то нужно оторваться!

Забудьте вы про договоры,

Про тяжбы и другие споры.

На все наплюйте и вперед,

Пусть приключение вас ждет!

Также отметим, что в этот день именины празднуют Сергеи, а у нас есть подборка поздравлений.

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