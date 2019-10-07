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День юриста 2019: шуточные поздравления и прикольные картинки
8 октября отмечается День юриста Украины. И в этот день стоит поздравить всех юристов.
А «ФАКТЫ» предлагают сделать это с юмором, оправив юристу картинку или открытку из нашей подборки.
Поздравляю с Днем юриста
И желаю сделок чистых!
Пусть стремятся ввысь доходы,
Не завися от погоды.
Пусть успехи ежедневно
Поднимают настроение,
И в работе целый год
Просто сказочно везет!
***
Поздравляю с Днем юриста!
Пусть живется с сердцем чистым,
Пусть рабочие моменты
Чаще дарят дивиденды.
Пусть и в личном повезет,
В сердце пусть любовь течет,
Жизнь пусть сделает богаче —
По закону, не иначе!
***
Я желаю в день юриста
Богатеть предельно быстро,
Всех преступников поймать,
Невиновных оправдать.
На зубок все знать законы,
Ездить в «Бэнтли» золоченном,
Денег полный кошелек
И везения мешок!
***
Юристы, с праздником! Ура!
Хоть на день сдвиньте все дела.
Не все в бумагах вам копаться,
Когда-то нужно оторваться!
Забудьте вы про договоры,
Про тяжбы и другие споры.
На все наплюйте и вперед,
Пусть приключение вас ждет!
Также отметим, что в этот день именины празднуют Сергеи, а у нас есть подборка поздравлений.
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