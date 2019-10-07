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Украина

«Суд над Путиным»: в Киеве устроили акцию ко дню рождения хозяина Кремля

15:29 7 октября 2019 199
Доставка «подсудимого»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве возле посольства Российской Федерации в Украине прошла импровизированная акция «Суд над Путиным». Ее проводят бывшие политзаключенные Кремля. Об акции сообщает группа UA: Крим в Facebook.

Бывшие политзаключенные собрались у посольства России, чтобы провести заседание в импровизированном «Гаагском суде». Эту акцию-перфоманс «Суд над Путиным» они приурочили ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

В ходе заседания, которое проводилось на акции, «Путин» признался в преступлениях, совершенных против украинского, крымскотатарского и других народов. По итогам этой акции активисты вынесли «президенту РФ» приговор в виде пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов рассказал, какая маленькая мечта у него связана с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: RadioSvoboda.org.

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