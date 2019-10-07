Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе впервые после слухов о разводе появились вместе на публике (видео)

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе впервые после слухов о разводе появились на публике вместе. Супруги с друзьями посетили московский клуб RED, где прошел концерт украинского исполнителя Rozhden. Звездная пара проводила время в VIP-зоне. Вера и Константин весь вечер держались за руки и обнимались. Их поведение говорило само за себя — в семье царит любовь и согласие, речь ни о каком разводе не идет.

Также Брежнева опубликовала фото с мужем, на котором он ее обнимает, а она прикрывает лицо рукой.

Напомним, в СМИ появились новости о том, якобы брак Брежневой и Меладзе трещит по швам. Композитору приписали роман с его молодой подопечной из группы «ВИА-Гра» Эрикой Герцег. Вера не стала терпеть неправдивые сообщения в прессе и сделала заявление, в котором высмеяла слухи об изменах мужа.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Брежнева взбудоражила сеть чувственной фотосессией у фонтана.

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