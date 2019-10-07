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Девушка в фонтане: Вера Брежнева в мокром платье взбудоражила сеть (фото)
Популярная певица Вера Брежнева, показавшая ранее стильный образ без юбки, продолжает будоражить сеть новыми фото в Instagram. Звезда опубликовала очередной провокационный снимок. На нем Вера позирует в фонтане в мокром коротком платье, подчеркивающем ее пышную грудь и стройные ноги. Брежнева попросила подписчиков обратить внимание на ее туфли. Но все взоры были прикованы к фигуре.
«Хорошо, когда хорошо. Или Девушка в фонтане .Все внимание на туфли», — написала Брежнева под фото.
Подписчики засыпали ее комплиментами и отметили, что Вере пора сняться в кино.
Напомним, в сети появились слухи о том, что Вера Брежнева ушла от мужа Константина Меладзе. Якобы он закрутил роман с молодой подопечной из группы «ВИА-Гра» Эрикой Герцег. Но Вера не стала отмалчиваться и резко ответила недоброжелателям. Она заверила, что в их семье все хорошо.
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