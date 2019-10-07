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«Как дам по мордяке толстой»: под Днепром учительница издевалась над третьеклассниками
На Днепропетровщине разгорелся огромный скандал вокруг поведения учителя младших классов одной из школ города Каменское. Женщина прямо посреди урока устроила разборки с учащимися третьего класса. Как сообщали «ФАКТЫ», под Одессой суд вынес приговор матери, обматерившей учителя.
Аудиозапись «выступления» педагога, шокированные дети показали родителям, а те выложили в местный Facebook-паблик «Просто Днепродзержинск».
Сначала учительница заявила, что мальчику, забывшему дневник дома, в этой школе не место, и направила его в школу «по месту жительства» со словами «тут и своих придурков хватает». На возмущение мальчика она предупредила, что даст ему «по его толстой мордяке».
Следующего ученика, попавшемуся под горячую руку педагога, она с криками прогнала из класса «к чертовой матери», а в довершение пообещала отомстить всему классу за подобное отношение к себе.
«Ну, погодите, вот такие у вас и оценки будут. Будете вы у меня еще плакать!», — подытожила учительница.
Напомним, в Черновицкой области учитель физики обвиняется в избиении школьника, а в столичной школе директор вызвал полицию из-за шутливой группы в Instagram, куда дети постили неудачные снимки учителей и «фотожабы».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..