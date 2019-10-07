Горячая домохозяйка: Людмила Барбир в сексуальном белье взорвала паркет (фото, видео)

Шоу-бизнес

Воскресный эфир популярного проекта «Танці з зірками» на канале «1+1» удивил телезрителей. Пары поменялись партнерами и предстали в неожиданных образах. Одним из самых ярких стало выступление телеведущей Людмилы Барбир, которая впервые вышла на паркет с новым партнером — Женей Котом. Пара исполнила страстное ча-ча-ча.

Люда появилась на паркете в сексуальном кружевном боди, поверх которого небрежно накинула рубашку. Женя прикрыл свой спортивный торс лишь фартуком. За огромным столом пара показала свою версию горячей совместной готовки. В итоге у них получился вкусный кекс.

Скромница Барбир своим сексуальным танцем сорвала бурю аплодисментов и получила высокие оценки судей.

«Температура растет. Действительно очень аппетитный номер. Женя, ты, как повар со звездами Мишлен нашего кулинарно-танцевального шоу. Думаю, если бы готовка всегда проходила так игриво, то все женщины мечтали бы стать домохозяйками», — сказала Катерина Кухар.

Напомним, после минувшего эфира все пары остались в проекте. Ранее шоу покинул артист DZIDZIO. В интервью «ФАКТАМ» он признался, что помешало ему остаться в шоу.

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