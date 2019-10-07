24.75 / 25.18 27.04 / 27.64
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Горячая домохозяйка: Людмила Барбир в сексуальном белье взорвала паркет (фото, видео)

18:31 7 октября 2019 369
Людмила Барбир и Евгений Кот на «Танцях з зірками»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Воскресный эфир популярного проекта «Танці з зірками» на канале «1+1» удивил телезрителей. Пары поменялись партнерами и предстали в неожиданных образах. Одним из самых ярких стало выступление телеведущей Людмилы Барбир, которая впервые вышла на паркет с новым партнером — Женей Котом. Пара исполнила страстное ча-ча-ча.

Люда появилась на паркете в сексуальном кружевном боди, поверх которого небрежно накинула рубашку. Женя прикрыл свой спортивный торс лишь фартуком. За огромным столом пара показала свою версию горячей совместной готовки. В итоге у них получился вкусный кекс.

Скромница Барбир своим сексуальным танцем сорвала бурю аплодисментов и получила высокие оценки судей.

«Температура растет. Действительно очень аппетитный номер. Женя, ты, как повар со звездами Мишлен нашего кулинарно-танцевального шоу. Думаю, если бы готовка всегда проходила так игриво, то все женщины мечтали бы стать домохозяйками», — сказала Катерина Кухар.

Напомним, после минувшего эфира все пары остались в проекте. Ранее шоу покинул артист DZIDZIO. В интервью «ФАКТАМ» он признался, что помешало ему остаться в шоу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер