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В каких районах Киева отключат воду в ближайшие дни (график)
Плановые отключения воды в связи с ремонтными работами ожидаются в нескольких районах Киева. График и адреса проведения работ обнародовал Киевводоканал".
8 октября
- с 9:00 до 24:00 — на проспекте Голосеевском, 108к1, 108к2, 110, 114, 114к2, 114а, 118к1, 118к2 (Голосеевский район);
- с 9:00 до 17:00 — на бульваре Л. Украинки, 5 (Печерский район);
9 октября
- с 9:00 до 21:00 — на улице Гришко, 3а (Дарницкий район);
- с 21:00 до 8:00 10 октября — на пр-те Тычины, 2, Днепровской набережной, 2 (Днепровский-Дарницкий районы);
- с 18:00 до 8:00 10 октября — на улицах Павловской, 15, 17, 18, Дмитровской, 62 (Шевченковский район);
- с 20:00 до 7:00 10 октября — на улицах Гоголевской, 36−40, 37/2, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, Павловской, 4−8, Сечевых Стрельцов, 49, 49а, 53, 57, 59а, 59/65, Винниченко, 20 (Шевченковский район);
10 октября
- с 8:30 до 23:00 — на улицах Ереванской, 31/1, Козицкого, 9/23 (Соломенский район);
- с 9:00 до 20:00 — на улице Березняковской, 17а, 22, 24, 26 (Днепровский район);
16 октября
- с 6:00 до 21:00 — на улице Гришко, 5 (Дарницкий район).
В то же время во вторник, 7 октября, в диспетчерскую службу водоканала поступили сигналы об авариях (по состоянию на 16:00) на водопроводных сетях, из-за чего по ряду адресов жители остались без воды: на улицах Б. Васильковской, 2, 4, Михайловской, 22а, 22б, 22 г, 22 В, 24 В, Вифлеемской, 15б, Срибнокильской, 8, Маршала Гречко, 12б, 12 В, 12 г, 12д, 14а, 18д, 18 г, Механизаторов, 9, Григоровича-Барского, 3, Симиренко, 1б, 1 В, 1 г, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, Новой, 1, Тарасовской, 20/50, бульваре Тараса Шевченко, 1; проспекте Оболонском, 7, 7б, проспекте Академика Королева, 2а, 2б, 2 В, проспекте Алишера Навои, 57, 59, Кольцевой дороге, 3, 5, 5а.
Напомним, что справиться о сроках устранения аварий на водных сетях можно по телефонам диспетчерской службы 15−81, (044) 200−73−01.
«ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в домах устанавливают антимагнитные пломбы. Так на предприятии решили сокращать потери воды и бороться с недобросовестными жильцами, уменьшающими показатели водомеров с помощью магнитов.
Напомним, вскоре миллионам украинцев начнут начислять абонплату за поставки воды, отопление и вывоз мусора. Кто и сколько будет платить, читайте здесь.
В то же время людям обещают, что они смогут жаловаться на отключение горячей воды и холодные батареи.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!