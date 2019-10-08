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Выписка не означает хороших новостей: друзья Заворотнюк рассказали о ее состоянии

12:01 8 октября 2019 1111
Анастасия Заворотнюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой якобы диагностировали опухоль головного мозга, на выходных тайно вывезли из частной московской клиники «Европейский медицинский центр». Как сообщают источники в окружении актрисы, родные забрали ее домой. По другим данным, Заворотнюк перевезли в другую клинику, где она продолжит лечение в стационаре.

«Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу» — сообщает kp.ru.

Напомним, в клинике Заворотнюк лежала в стационаре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения. Кроме того, на этаже и возле палаты была выставлена охрана.

Родные 48-летний Заворотнюк, как и прежде, состояние ее здоровья не комментируют.

Директор актрисы Марина Потапова, на вопрос журналистов, правда ли, что Заворотнюк выписали из клиники, просто бросила трубку. Немногословны и друзья актрисы. Родные Заворотнюк настоятельно просили всех не «сливать» информацию в СМИ.

«О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей», — ответил kp.ru один из друзей Анастасии Заворотнюк.

Напомним, в РФ хотят на государственном уровне запретить СМИ писать о Заворотнюк после того, как ряд интернет-изданий сообщили о смерти актрисы.

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