В России хотят запретить писать о Заворотнюк

Шоу-бизнес

В Госдуме РФ возмутились публикациями в СМИ о смерти Анастасии Заворотнюк и хотят запретить прессе писать о больной актрисе.

Правда, запретить хотят не все публикации, а только те, в которых пресса ссылается на анонимные источники. Если учесть, что родные актрисы комментариев не дают, то публиковать безнаказанно можно будет очень мало.

«Усмирить» СМИ решил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Это, по мнению Манукяна, «подрежет крылышки недобросовестным СМИ и остановит поток лжи».

«Да что же это происходит? Кто и по какому праву живого человека „хоронит“? Почему Анастасию Заворотнюк не хотят просто оставить в покое? Почему медиа на какие-то анонимные телеграм-каналы ссылаются, где показывают скрин переписки каких-то врачей, которые в личной переписке говорят, что она умерла. На мой взгляд нужно разработать законопроект „О запрете ссылок на анонимные источники в случае упоминания в них смерти публичных людей“. Иначе этот поток не остановить», — цитируют Манукяна Дни.ру.

Напомним, что ранее на слухи о «смерти» Заворотнюк отреагировали ее близкие.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter