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Лучше поздно, чем никогда: Зеленский посетил Бабий Яр после скандала
Владимир Зеленский официально почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру. Его отсутствие 29 сентября на мероприятиях, посвященных годовщине начала массовых расстрелов евреев, вызвало неоднозначную реакцию. О посещении Зеленским Бабьего Яра сообщил Офис президента.
Глава государства и представители Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки у «Меноры» — памятника расстрелянным евреям, который находится на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».
Раввины прочитали молитву о жертвах трагедии. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, в день памяти жертв Бабьего Яра посетила концерт «Женского квартала», и сообщила об этом в Instagram — в результате вызвала в сети массу возмущенных комментариев.
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